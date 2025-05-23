港鐵將軍澳綫故障5小時料罰逾1800萬　議員促檢討系統設計

港鐵將軍澳綫昨傍晚放工繁忙時段，受電力供應及信號系統故障影響，全線服務中止近3小時，約5小時後始全面恢復。曾任港鐵工程師的議員張欣宇指出，電力系統及訊號系統同時故障，港鐵需檢討系統設計是否出現短板，導致連鎖反應，又建議港鐵在鐵路網絡加裝傳感器，實時分析架空電纜情況。他估計，昨日的事故會觸及罰款機制，料港鐵罰款金額逾1,800萬元。

張欣宇今日(23日)接受電台節目訪問指，事故有機會因電力系統故障，導致連鎖反應影響信號系統，認為屬於設計上的短板，兩個系統理應分開，建議港鐵盡快改善檢討。他續指，港鐵除了加強日常保養，應全面在鐵路網絡增加傳感器，實時監察和分析架空電纜情況，協助工程人員及早了解事故起因。

張欣宇提到，昨晚北角站將軍澳綫月台有大批乘客滯留等候列車恢復，認為情況並不理想，港鐵應及早向乘客交代事故需要較長時間處理，呼籲先行離開或選乘其他交通工具。他估計，港鐵昨日的事故會觸及罰款機制，港鐵應被罰款逾1,800萬元，惟最終需要港鐵向政府交代營運數據，才能知道準確答案。

鐵路運輸專業人員協會主席張年生在同一節目表示，估計事故源於電力故障影響訊號系統，導致組件失靈，列車停駛。其中一個可能是電纜設備故障導致短路，另一可能是架空電纜組件鬆脫，觸發保護裝置啟動，導致短路。他指出，涉事路段信號系統的自我保護裝置的設計較舊和不完善，一旦受到外來壓力，需要以人手檢查更換，未有自動恢復功能，促請港鐵加快系統更新工程。

他認為難以在檢查維修期間，單靠肉眼發現架空電纜組件鬆脫，需要使用超聲波或紅外線等儀器監測，認為港鐵持續斥資引入新科技，應該針對性加強監察能力。他又說港鐵昨晚花 5小時處理事故，速度較慢，擔心培訓工作未到位，建議港鐵聯同巴士公司、警方和消防等不同部門加強聯合演習，改善事故應變處理方法。