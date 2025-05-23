廣東今起新一輪降雨或下雹 湖北水浸街淹過肩膀

內地周五（23日）發布暴雨和強對流天氣藍色預警信號，廣東、湖北武漢等地持續暴雨，出現水浸街。廣東進入「龍舟水」降雨集中期，省防汛抗旱總指揮部周四（22日）召開視訊會議，研判當前強降雨和今年「龍舟水」防禦工作形勢。廣東周五至周六（24日）將迎來新一輪降雨過程，期間或有冰雹等強對流天氣，省內5部門發布提醒公告。

廣東省防總召開視訊會議，調度河源、梅州、陽江、茂名、清遠等地做好防禦工作，強化隱患排查管控，最大限度降低人員傷亡風險。當局又要求加強中小河流洪水、地質災害和城市內澇等方面防禦，落實雷雨大風期間安全生產措施，亦要疏散危險區域人員，強化人員安全管理。

另外，武漢市氣象台周四升級發布暴雨紅色預警和城市暴雨臨災警報。武漢大學附近出現較深積水，多輛汽車浸泡在水中，積水淹過路人肩膀。學校保衞部回應指，珞珈門附近地勢較低，每年暴雨都會水浸，目前積水已消退至腳踝位置。武漢武昌火車站亦因暴雨被淹沒，工作人員清理站內積水。武漢大學人民醫院主院區漏水，雨水從頂棚流下，變成水濂洞。院方強調，醫療設備未有損壞，也沒影響治療，目前已恢復正常。

此外，山西五台山最高峰北台頂自周四開始迎來強降雪，有遊客爬山時拍下山頂雪景，銀裝素裹宛如仙境。拍攝者表示雪已經停了，但風很大卻有濃霧，感覺超級冷。內媒指出，北台頂海拔3,061米，這個季節下雪仍屬正常。