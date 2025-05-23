哈佛科研項目料癱瘓　準外國新生簽證恐作廢

美國政府周四（22日）宣布撤銷哈佛大學取錄外國學生資格。聯邦移民和海關執法局（ICE）的措施列明，目前入學的外國學生必須在轉學、改變移民身份或離開美國之間作出選擇。如果國際學生未能轉學，將被視為非法滯留。

除了在讀外國學生被迫轉學，原本依賴外國學生的哈佛實驗室與研究所科研項目亦會因而癱瘓，重創研究生和博士生的學術生涯。外國訪問學者同受到波及，眾多研究團隊面臨解體風險。此外，由於2025至2026學年即將來臨，數千名收到哈佛錄取通知的外國學生將無法入境、簽證作廢。

對於受影響學生而言，他們需要尋找其他具備取錄資格的大學接收，或暫時緊急轉至社區大學，待未來迂回轉入其他高等院校，甚至選擇到其他國家學習。若學生處於研究關鍵階段，可嘗試轉入允許學生在入學第一天就開始校外實習或工作（Day-1 CPT）的學校過渡。

對於簽證失效問題，外國學生可聯繫哈佛國際辦公室，爭取60天離境寬限期。學生亦可與哈佛聯手發起法律訴訟，以此爭取時間，試圖推遲或推翻禁令。至於尚未入學或計劃赴美的學生，可優先選擇政策安全州份的私立大學，避免校方因依賴政府資助而受制。