Facebook違反詐防條例　台首罰100萬新台幣

台灣假投資詐騙不少與Facebook上的廣告有關。（Getty Images圖片）

台灣數位發展部周四（22日）表示，美國科企Meta經營的社交平台Facebook，未依詐欺犯罪危害防制條例揭露委託刊播者、出資者資訊，確認有兩宗廣告資訊揭露不完全個案。該部門對Meta每一案開罰50萬元（新台幣，下同，約13萬港元），共罰100萬元（約26萬港元）。今次是台灣詐防條例上路以來，首次針對平台開刀。

數位發展部同時要求Meta限期改正，屆期未改正將按次處罰。該部門強調，訂定詐防條例與子法時已多次跟業者溝通，業者也願配合並落實法遵義務，但仍發現有具體違規情況，故依法裁處。Meta回應指，公司有責任盡力打擊在平台上的詐騙行為，並對此高度重視，將繼續與政府及執法機關等相關單位合作，跨平台、跨產業共同打擊網絡詐騙。

台灣民間反詐騙協會對開罰表示肯定，認為政府強化網絡詐騙防制措施終於跨出一大步。據警方統計，去年台灣假投資詐騙損失427億元（約111億港元）中，約七成與Facebook廣告詐騙有關。協會理事長許良源認為，Facebook面對各種詐騙廣告投放把關未善盡社會責任間接成詐詐騙集團幫兇，正研議對其台灣分公司提告，要求負起相關責任。