協興3宗地盤致命事故　被判罰108.8萬元

註冊承建商紀律委員會完成對協興建築有限公司，就3宗建築地盤致命事故的紀律研訊，裁定違反建築工程有關罪行，罰款108.8萬港元，另外須支付17.17萬港元研訊費用。當局重申，註冊承建商就建築工程有關的罪行被法庭定罪，或在建築工程方面犯有疏忽或行為不當，該承建商可被紀律處分。

屋宇署不點名發稿表示，註冊承建商紀律委員會早前根據《建築物條例》，完成對一名註冊一般建築承建商，就三宗建築地盤致命事故的紀律研訊，裁定該承建商因犯有與建築工程有關的罪行被法庭定罪，須予以紀律處分。紀律委員會於本月9日頒布的書面裁決及命令。今(23日)憲報刊登公告。

當局指，第一個個案涉及一宗於2020年6月27日，在啟德一個建築地盤發生的致命事故。在興建中樓宇的最頂層，一根安裝中的金屬支柱墮下，擊中下方樓宇外牆搭建中的竹棚架，引致一名搭棚工人墮下身亡。該承建商因違反《工廠及工業經營條例》及《建築地盤（安全）規例》的規定，被勞工處檢控，並於2021年5月24日在九龍城裁判法院被定罪及判罰款16.5萬港元。

而第二個個案涉及一宗於2020年1月13日，在鰂魚涌一個建築地盤發生的致命事故。一部履帶式流動起重機在進行吊運作業時轉動，導致附近1名工人被夾於起重機的機尾部分與金屬圍欄之間，該工人嚴重受傷，同日去世。該承建商因違反《工廠及工業經營條例》及《工廠及工業經營（起重機械及起重裝置）規例》的規定，被勞工處檢控，並於2020年12月11日在東區裁判法院被定罪及判罰款6.2萬港元。

至於第三宗個案涉及一宗於2022年4月18日，在啟德一個建築地盤發生的致命事故。一名工人在興建中樓宇11樓工作時，懷疑從樓面一個開口墮下至九樓身亡。該承建商因違反《工廠及工業經營條例》及《建築地盤（安全）規例》的規定，被勞工處檢控，並於2023年6月5日在九龍城裁判法院被定罪及判罰款13萬港元。

鑑於有關定罪，屋宇署根據《建築物條例》第13（1）條的規定，通知紀律委員會考慮向該承建商採取紀律行動。屋宇署發言人重申，據《建築物條例》，若註冊承建商就建築工程有關的罪行被法庭定罪，或在建築工程方面犯有疏忽或行為不當，該承建商可被紀律處分。