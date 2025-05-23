新冠活躍程度漸放緩　防護中心籲高危人士保持警惕

近期本港新冠不斷上升，衞生署衞生防護中心今日​（23日）公布，有早期迹象顯示本港新冠活躍程度的升幅開始放緩，但預計短期內仍會維持較高水平。中心總監徐樂堅醫生指，新冠已成為一種有周期性的風土病，本地及全球其他地區的流行病學數據皆顯示，一般每隔約半年至9個月會經歷一次新冠活躍周期。中心呼籲高風險人士，尤其是長者及長期病患者需保持警惕。

徐樂堅指，自今年4月起，本港新冠個案顯著上升，而對上一次出現個案宗數上升的時期為去年7至8月，即已隔逾半年，故是次上升屬預期之內，情況亦與去年相似。他又提到，一般普通市民感染新冠的徵狀大多較為輕微，類似其他常見的呼吸道感染，故毋須過分擔心，但高風險人士，例如長者、幼童、有長期病患等人士，其重症風險較大，建議接種對應疫苗，亦需要保持個人、環境衞生，以減低感染風險。

中心表示，近一兩個月新冠個案顯著上升是「區域性現象」，其他鄰近地區，例如新加坡、泰國、中國內地及台灣亦錄得類似的新冠個案上升情況。而日本和南韓亦分別於今年首4個月錄得個案上升。

根據最新的監測數據，上周的污水監測中，新冠病毒含量，以及帶病毒的呼吸道樣本比率，升幅有所放緩，其中帶有新冠病毒的呼吸道樣本比率，由前一周的13.66%輕微上升至上周的13.8%，升幅較前兩周明顯下降。