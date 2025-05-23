土拓署開設總工程師有時限編外職位　為期5年總薪酬涉約千萬元

當局打算合併現有的「可持續大嶼辦事處」及「南拓展處」。

立法會財務委員會通過，在土木工程拓展署開設1個總工程師有時限編外職位，薪酬為首長級薪級第1點，即介乎163,925至179,425港元，為期約5年，至2030年3月31日止，總薪酬涉約9,835,500至10,765,500港元。

該項目同時合併現有的「可持續大嶼辦事處」及「南拓展處」為，擬議的「南拓展及可持續大嶼辦事處」，並修訂和重新分配兩個原有辦事處首長級職位的職務與職責，以精簡架構及發揮協同效應，更有效運用人力資源，在未來推動大嶼山、港島及西九龍持續發展及大嶼山保育工作。

財委會主席陳振英表示，先前人事編制小組委員會不建議財務委員會進一步討論該項目，亦沒有3名議員聯名要求在討論，因此直接表決。他說只有議員狄志遠投反對票。

早前人事編制小組委員會上有議員關注，以往首長級薪級第1點的總工程師，一般是3至4年續期，但項目建議增設的編外職位5年才續期一次。發展局副局長當時表示，會考慮該職位負責的工作大概需時多久，現時大嶼山的工作預料2030年左右會完成，所以認為5年是合適的時間。