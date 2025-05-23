訛稱拒落口供致結案　男警行為失當囚6個月　上訴失敗即時服刑

警員被指在調查一宗盜竊案時，於報告訛稱與案有關市民拒絕協助，更偽造市民投訴電郵以加強說服力，最終警方終止調查，惟上司發現可疑並向上級報告。涉事警員受審後，被裁定在公職中行為失當罪成，判囚6個月。他不服定罪提上訴。高院法官今（23日）開庭宣布判決，駁回上訴，維持原判。原本獲保釋的被告須即時服刑。

50歲被告溫志煒，被控身為警務人員，無合理辯解或理由，在擔任公職期間作出蓄意及可構成罪行的不當行為，即在2019年3月26日與2019年6月4日之間，虛假地在案件編號TS RN 18023685的警察檔案的調查報告，以及M.12和M.14的紀錄中，表示陳詩媚曾通知警方，她不會就一宗指稱的店舖盜竊案向警方提供口供，而導致該案的調查延誤及警方的調查終止。

控方證供指，被告於調查上述盜竊案時，訛稱曾聯絡與案有關的一名車主，但對方拒絕協助調查，並發送投訴電郵，因此向上司建議終止調查。惟被告實際並無聯絡該車主，有關電郵乃被告偽造，令該宗盜竊案的調查被延誤，最終終止調查

案件編號：HCMA47/2023