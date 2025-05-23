應對極端天氣揀選11地點超前部署　當局下周二提交相關文件

為加強應對極端天氣，發展局將於下周二會向立法會提交應對極端天氣防洪管理及海岸策略文件。發展局今日（23日）見記者時表示，土拓署就未來極端天氣風險，揀選了11個超前部署地點，以及全港26個地點，設置沿岸改善措施，其中16個地點已完成，包括海怡半島、赤柱等，土拓處指出，這些地點採用了沿岸多層保護措施，若再有山竹、天鴿此類超強颱風出現，有信心以上地點不會再受災。

渠務署及土木工程拓展署於去年底分別完成應對海平面上升和極端降雨研究；以及海岸管理計劃研究，以應對不同程度的水浸風險。土拓署表示，早前完成沿岸災害研究，識別了全港26個低窪或當風住宅地區，而該26個地點以往已有水浸問題，當局需盡快處理，故制定改善工程及管理措施，合共耗資約3億港元，預計會在2027年或以前陸續完成。

土拓署又特別以杏花邨為例子，該地點亦屬其中一個正進行沿岸改善措施，包括3個對策，第一重擋浪牆、第二重防洪牆及第三重可拆卸式擋水板，已能有效阻截極端天氣和應對超強颱風。

土拓署又稱，因應海岸管理計劃研究，土拓署研究了有關本世紀中及世紀末的海岸情況，並提出數項策略，因應中等及很高温室氣體排放情景，採取不干預或堅守防線、往內陸移或向海推進的策略。而鯉魚門及大澳，在很高温室氣體排放的情況下，有機會受災較大影響，但就沒有正面回應會否變得不合居住。土拓署強調，為預警世紀中的海岸情況，土拓署已揀選了11個超前部署地點，例如九龍灣海堤等；至於何時會為超前部署地點進行工程，土拓署則指暫未制定時間表。

此外，渠務署表示現正展開15項雨水排放系統改善工程，合共耗資逾170億港元，預計會於2030年前陸續完成。