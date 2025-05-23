科技園到北京搶人才搶企業　與當地企業學府等代表會面

香港科技園公司於周日至周二(18日至20日)期間前往北京積極「搶人才」和「搶企業」，與當地多家創科企業代表，各協會代表和知名學府的學院領導會面及交流，以促進京港創科生態圈建立更緊密的連繫。科技園公司亦舉辦多場宣講會，與當地的企業和學生交流，並介紹香港的創科機遇，鼓勵他們前來香港發展業務及事業。

科技園公司行政總裁黃克強表示，香港擁有「背靠祖國、聯通世界」的優勢，相信有人才的地方，就能夠吸引企業。科技園公司首席人才總監王秀麗補充，科技園公司致力吸納和培育創科人才，建設多元化的創科生態圈，推動香港成為國際高端人才聚集高地，香港以「超級聯繫人」和「超級增值人」角色連接全球科創資源，科學園提供國際級科研設施與跨國企業交流平臺。

另外，科技園公司設有一系列招攬和培育人才的計劃，包括「環球實習計劃」，職位涵蓋生物科技、AI及數據、金融科技、先進製造等。去年收到1,000多份申請，錄取30多位海外優秀學生，今年申請更倍增至近3,000份。科技園公司亦推出「Talent Foundry」計劃，與本地各大院校合作，為大學生提供職業生涯規劃和專業支援，拉近學生技能與職場需求之間的距離，進一步為業界開拓人才庫。