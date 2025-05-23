40歲哮喘母倒斃3歲女伴屍4日　議員促及早推出照顧者資料庫

40歲哮喘母倒斃樂華北邨單位，3歲幼女吃乾糧伴屍4日。有議員認為若政府早推出高危照顧者及家庭名單，或能更容易提供關心支援等跟進服務。他認為，學校應提高警覺性，舉例學生如缺席而沒請假，本身照顧者有長期病患或是單親家庭，學校應致電或派人視察。另有議員認為，可推廣鄰舍守護，若是獨居、單親家境，可着鄰居有空時多留意。

政府在2024年《施政報告》宣布，會研究建立跨專業、跨機構的護老者和殘疾人士照顧者資料庫，識別高風險個案，及早介入支援，資料庫初步會包括年老照顧者及低收入照顧者。社福界議員狄志遠認為，若政府早推出高危照顧者及家庭名單，或能更容易提供關心支援等跟進服務。

他認為若然本身該母女是社署個案，可審視是否因現時社工人手緊張，導致關懷上出現漏洞。他認為學校應提高警覺性，舉例學生如缺席而沒請假，本身照顧者有長期病患或是單親家庭，學校應致電或派人視察。他又認為，預防上可加強社區保護網，例如事件中雖然母親只是40歲，但患病亦是一個風險因素，要多加關注。

後續照顧方面，他認為短期內需要兒童院或可靠親人照顧，各個持份者或服務機構單位要有更高的警覺性。他說現代人精神健康問題、病痛、生活壓力較大，所以警覺性也要大高範圍。他認為，該女童或需心理學家檢查，因為看着家人的屍體幾天，或會出現心理陰影。

立法會福利事務委員會主席管浩鳴指，事件中女兒只有3歲，認為若其未就讀幼稚園，或會出現服務缺口（service gap）。他認為現階段細節不足，會向社署跟進該母女是否跟進個案，同時認為可推廣鄰舍守護，若是獨居、單親家境，可着鄰居有空時多留意。