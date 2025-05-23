殲10現馬國航展惹圍觀　彩虹YH1000無人物流機首飛

早前在印巴衝突現身的中國製殲10CE「猛龍」戰機，其模型周二（20日）在馬來西亞浮羅交怡舉行的國際海事與航空展（LIMA 2025）中，佔據中國展台上的「C位」，吸引20多個軍政代表團參觀。中國軍事專家張學峰周四（22日）表示，以殲10系列戰機為代表的中國新銳裝備，正深刻改變全球對中國軍隊和軍工能力的印象，甚至改變世界軍工格局。

中國軍媒周三（21日）至周四播出紀錄片《殲-10傳奇》，通過大量歷史影像、親歷者口述和專家訪談，回顧這款中國自主研發的殲10誕生歷程。中國有業內專家周四回應稱，在研製殲10的過程，中國首次完全從無到有地完成了現代戰鬥機的設計和製造全流程，鍛鍊出一支有經驗的戰鬥機型號設計團隊。張學峰強調，通過研製殲10，中國掌握多項技術，為後續戰機發展奠定基礎。

另外，中國航天科技集團十一院周四發布消息，彩虹YH1000無人物流機首飛成功。專家介紹，該款新機屬於中空無人物流機，具有超短距升降、惡劣升降環境適應能力，可在二級公路、硬質土路和草地升降，配備浮筒套件、雪橇套件，分別可在水面和雪地升降，拓展無人物流機的應用場景。新機的航程為1,500公里，任務執行時間為10小時，可上升至8,000米，載重1,200公斤，承擔多種運輸投送任務。