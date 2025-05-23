毆債仔劫廿萬財物　六漢澳門內地落網

6名內地中年漢在澳門合謀搶劫從事不法兌換的債仔，前日(21日)晚上安排一人假扮賭客，以商討換錢及賭博技巧為由，引誘兩名「兌換黨」到酒店房間，另外5人則在房內埋伏，待兩人進入房間後被6人拳打腳踢，同時又被對方以餐刀指嚇。6名疑犯搶走逾16萬港元現金及價值3萬多澳門元的金飾後，分兩批離開房間，殿後3人被事主追截至大堂，在保安協助下報案求助。澳門執法部門介入調查，發現另外3人已潛逃內地，隨即通報內地當局協助緝捕，直至昨日(22日)早上，在逃3人已在珠海市及海南省海口市落網。執法部門正追查涉案款項下落。

3名在澳門被捕的內地男子姓分別姓苗，35歲，報稱司機；姓苗，31歲，無業；姓管，30歲，報稱遊戲代練。另外3名在內地落網的疑犯分別姓楊，31歲；姓王，39歲；姓鄒，37歲。

澳門執法部門昨日接報得悉一對內地夫婦報稱在路氹某酒店房間被人搶劫，隨即派員到場調查。經了解，案中男事主與在內地落網的楊某相識並曾經合資開設食店，直至去年底事主向楊某借款80萬港元來澳從事不法匯兌，但事主到澳門後將款項輸清。由於無力償款，事主今年4月曾兩度向楊某簽下借據，並承諾連本帶利歸還90萬港元，但一直未有還款，涉案楊某與另外5人合謀，誘騙事主至酒店房間搶劫。

案中楊某前日安排王某結識經營不法匯兌的男事主表示需要換錢，由於男事主身上現金不足，對方又以「研究賭技」為由誘騙事主至酒店房間。事主未疑有詐，聯絡持藍卡的妻子(女事主)到酒店匯合，直到抵達房間時發現楊某及另外4名同夥已在房間埋伏，隨後各人對兩名事主施以拳腳及以餐刀指嚇，最終搶走逾16萬港元現金及價值3萬多元的金飾。

經調查，人員發現案中楊姓、王姓及鄒姓男子作案後離開房間，隨後經橫琴口岸潛逃內地，而殿後的另外3名疑犯則被酒店保安截獲報案。3名男子昨日在珠海市及海南省海口市落網。