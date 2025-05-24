中學校長侵吞餐費11年　學生捱餓叫苦

內媒周四（22日）報道，華南地區一所有近70年校史的鄉鎮初級中學，校長、副校長夥同學校飯堂負責人、供應商連續11年套取餐費，導致學生捱餓寫信叫苦，直至區委巡察辦去年揭發事件。副校長和飯堂負責人已獲刑，校長涉及更多嚴重違紀違法問題，仍需調查。

案情指，該校時任數學教師張雲寶（化名）2013年1月擔任飯堂負責人，兩個月後開始夥同校長練金峰（化名）、副校長黃凱華（化名）套取學生餐費，每月獲利數百元（人民幣，下同）。張雲寶2019年決定與堂弟供應商合作，加上學生增加，每月可獲利過萬元。

全國去年5月展開校園膳食問題專項整治，巡察辦突擊檢查該校食材，發現缺斤少両、以次充好等問題。張雲寶迫於壓力投案，供出同夥涉案情況，經查證迄今套取侵吞校園餐費共92萬元（約100萬港元）。張雲寶和黃凱華去年10月被判貪污罪成，分別囚1年3個月和1年。

區紀委監委去年11月6日在現場警示教育會通報該案，會議結束一周內，全區再有20多名教職員主動投案，職位包括校長、副校長、飯堂負責人等，截至目前全區共查出30多名涉及同類問題的教職員，涉案金額合共超過200萬元（約217萬港元）。