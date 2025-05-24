東方日報A1：父在囚　母猝死　3歲女伴屍4日冇人理

牛頭角揭發女童伴母屍悲劇！昨日早上時分，一名3歲女童在樂華（北）邨住所內拍閘哭喊，似乎無大人看管，驚動鄰居聯絡保安員報案。救援人員趕至現場，驚見女童母親伏屍睡床，初步推斷已死去約4日；女童身體未見大礙，清醒由救護車送院檢查。據悉，女童父親懷疑是在囚人士，單位由兩母女同住，相信女童因年紀太小，無法理解母親猝逝，連日來僅靠屋內存糧維生。此外，死者患哮喘病至少30年，暫時未知死因是否與此有關。

悲劇發生在樂華（北）邨秉華樓一單位，目前只有該名3歲女童及其40歲母親同住。鄰居陳太向本報記者表示，昨晨11時許，她聽到該單位傳出女童喊聲及拍鐵閘聲，她聞聲感到擔心，遂向女童查問其家人去向，當時女童僅稱母親「唔舒服，瞓緊覺」。陳太擔心女童家中發生變故，於是通知保安員上門查看。保安員之後曾經嘗試叫女童開門，但因女童年紀太小，不懂得打開門鎖。基於女童可能遭受不恰當對待，保安員於是通知房屋署職員協助及報案，最後聯絡女童的外婆到場開門。

救援人員入屋後，發現女童母親倒臥於睡房床上，顯然已經死亡，根據她身上出現的屍斑，估計已死去約4天；女童獲救時無表面傷痕，情況穩定，由於涉事單位內有足夠食物，包括餅乾、麵包和食水，估計她連日來均靠乾糧充飢，為安全起見，她亦由社工及老師陪同送往聯合醫院檢驗。據悉，死者自幼患有哮喘病，有至少30年病史，需要長期服藥，其屍體及後由仵工舁送殮房，死因有待驗屍後確定。警員調查後，相信事件不涉及刑事成分，案件暫列「屍體發現」處理。

涉事單位面積約300呎，客廳放有大量幼兒玩具和用品，以及兩母女的溫馨生活照。消息指，該單位原先由女童祖母及父親同住，兩母女則搬入3至4年，但身為戶主的祖母在年前已搬入安老院居住，女童父親則懷疑正在監獄服刑。有地區人士亦透露，女童母親曾任髮型師，但就業不穩定，已經失業多時，經濟拮据。兩母女相依為命，女童外婆則間中會來照顧女童一、兩天。死者在上周四（15日）曾致電幼稚園，稱女兒身體不適需要請假，老師曾致電了解及登門查看，確認二人無恙。至本周日（18日），兩母女曾與女童的外婆一起食晚飯，當時死者亦無異樣。

鄰居陳太憶述，死者日常出入不會打招呼及與人傾談，故不知道其姓名和身體狀況；又形容女童精靈可愛，平時見到她都會叫「婆婆」，頗為討人喜歡，但其身材矮小瘦弱，外觀不似3歲。雖然女童乖巧安靜，甚少吵鬧，但死者經常出言責罵她，有時更鬧得「乒鈴嘭唥」，街坊對此早已見怪不怪。對於女童懷疑伴屍多天，陳太稱近日只聞到該單位傳出一點霉味，並無異樣，如今得悉屋內有人喪命，不禁「戥個BB（女童）唔舒服」。

社會福利署回覆傳媒表示，社工已聯絡有關家屬，並會按其福利需要提供適切協助。據了解，有關家庭過往並非社署社工跟進個案，社署得悉女童就讀幼稚園的社工有提供協助。

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