瑪麗醫院設首間「胸痛中心」　縮短心臟病人輪候時間4成

心臟病是香港第三大主要死因。瑪麗醫院於去年11月正式啟用全港首個根據國家認證標準的「胸痛中心」，透過「綠色通道」加快院內病人分流等，希望集中資源並加快救治緊急心臟病個案。該院內科部門主管謝鴻發指，胸痛中心啟用後，心血管阻塞的病人，由以往到院至「打通血管」，平均需時110分鐘，大幅降至60多分鐘，較原先縮短4成，有助提升病人存活率等。中心自成立以來，已有1,800名病人使用「綠色道通」，有70多名STEAMI患者獲得緊急診治。第二間「胸痛中心」設於威爾斯親王醫院，亦將於明年首季運作。

謝鴻發指出，根據內地數據，該些內地醫院未有胸痛中心前，院內急症心臟病病人死亡率達12%至13%，成立後則降至約4%至6%。一般胸痛的病人入院後，胸痛中心分流護士首先幫患者製作心電圖，再由醫生判斷病人是否有冠心病、嚴重心血管阻塞等。若在心電圖中發現「ST時段上升心肌梗塞」（STEMI），通常涉及「心血管全塞」，需要透過「通波仔」等方法快速打通血管。瑪麗醫院內的胸痛中心自成立以來，檢查時間、病人送院至得到治療時間等多項數據亦達到國家認證標準，部分更較要求短了不少。

該院內科顧問醫生譚礎璋指，胸痛中心的醫療服務在救護車上已經開始。若病人在救護車上出現胸痛，救護員會立刻為其進行心電圖檢查並傳往醫院，而醫療團隊亦會做好準備。而自行前往急症室的胸痛病人，則可通過中心的「綠色通道」，由專責護士檢查及做心電圖，一旦有嚴重個案，醫生便會在電子系統即時得知；至於非緊急個案，則會按急症室制度分流。以往病人需要等登記、等分流及等程序，而中心透過引入不同系統、集中資源及人手等，加快處理程序。以做心電圖為例，以往要約10至20分鐘，現時則只需約6分鐘。

譚又提醒，急性心臟病發最典型的症狀是劇烈胸痛，有如被大石壓住，若持續數分鐘，甚至蔓延到手臂、頸部等，亦可能出現心悸、頭暈、冒汗等。如有類似情況，應盡早傳召救護車求醫。

另外，醫院管理局將於下周一至周三（26日至28日）於香港會議展覽中心舉行「醫管局研討大會」，其中包括為胸痛中心舉行授牌儀式，並頒發年度傑出院工及團隊等獎項。活動有逾8,600名專業醫療人員、約190名知名海內外專家擔任講者，促進醫療界交流。