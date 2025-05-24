突發山洪增至3死5失蹤　未來仍有4輪大範圍降雨

廣西桂林市龍勝各族自治縣泗水鄉三舍村周五（23日）清晨突發山洪災害，造成8人失蹤，其中3人已被找回，均已身亡。當日下午，廣西壯族自治區黨委書記、自治區人大常委會主任陳剛主持召開全區防汛工作調度會，強調要爭分奪秒加強搜救，只要有一線希望就要付出百倍努力。

災害發生後，當地累計出動300多名各類搶險救援人員，開展失蹤搜救和各類保障工作。有村民表示，周五凌晨4時許，他被雷雨驚醒後發現路上有很多淤泥，隨後看到有房屋被沖垮。龍勝各族自治縣人民政府通報，現場救出3名受輕傷村民並及時送至縣人民醫院救治，疏散災害發生地受災群眾14戶28人，並調配帳篷、食品、藥品等救災物資。

據氣象部門監測，周四（22日）上午8時至周五上午8時，桂林有6個縣市區的14個鄉鎮出現大暴雨。據廣西壯族自治區水文中心周五消息，受強降雨影響，當地已有古宜河、湘江支流蘭田河等7條河流9個站出現超警0.07至0.97米的洪水。

周五召開的全區防汛工作調度會上指出，今年廣西「龍舟水」屬總體偏重年景，未來還有4輪大範圍降雨過程，降雨範圍廣、累計雨量多、與前期降雨落區重疊，極端性顯著，風險隱患點多，致災風險高。陳剛強調，各級防汛抗旱指揮機構要充分發揮牽頭抓總、統籌協調作用，自治區、市、縣三級防指和成員單位之間要協調聯動，確保「平急轉換」無縫銜接和指揮體系高效運轉。