安達臣道首置盤偷工減料　議員促嚴肅處理　商會籲電子簽署防造假

觀塘安達臣道首置盤捲入建築貪污事件，屋宇署發現地盤內6幢住宅大廈有鋼筋短少、直徑低於要求，甚至鋼筋裝置移位等違規情況，廉政公署已就事件拘捕10名男子，涉地盤分判商以提供利是、送月餅券及夜總會消遣等形式行賄工程監督人員，以換取寬鬆監管鋼筋工程，廉署形容事件「罕見」。

工程界議員盧偉國今早(24日)在電台節目表示，事件令人憤怒心痛，，做法愚蠢。建造工程鋼筋放置妥當後，要經檢查方能倒石屎，透過行賄而偷工減料實在匪夷所思，須嚴肅處理。政府拒絕精進建築有限公司的續期申請，從一般建築承建商名冊中除名，盧認為，精進負責3個公營房屋工程重新招標會令項目延誤，建議政府直接委聘承建商。香港有能力完成大型工程項目，重申應該對建造業保持信心。

香港建造商會副會長李家粦認為，即使將部分工作分判，最終合約責任仍然是總承建商，涉及安全事故的前線人員記分制是自願性質，並非只針對工人，亦包括大判及分判的監管工及人員。他相信今次是個別事件，但行業內有人「累街坊」，必須嚴正執法。針對有專業人士預先簽署「安全紙」，他又建議，利用科技透過電子簽署紀錄時間，防止造假。

香港建造業分包商聯會會長伍新華表示，即使不影響建築物結構安全，亦絕不能接受，若業界認為本港的建造安全系數過高，無法應付，應該向屋宇署等相關部門反映，而並非採取違法的偷工減料行為。至於記錄涉及工業意外的授權簽署人，不會允許由同一批人營運新公司，私人工程發展商亦不會冒險聘用。