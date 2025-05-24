政府推9個具「港味」旅遊熱點　務求令旅客感受新事物

政府公布9個旅遊新熱點，藉「老香港」情懷、及美在街角處等元素吸客。項目主要考慮是否可吸引旅客、可行性、操作性、時間性、成本效益等，照顧新常態下旅客喜好，注重地道文化、港味、生態遊、深度遊及美食等。近年「特種兵」旅遊模式興起，他們消費較低，因此本港要豐富旅遊產品迎合需要。

有官員今早(24日)在電台節目表示，旅遊成為新常態及新喜好，旅客來港不再只是購物，而是傾向要城市漫遊、探索。早前公布的9個旅遊熱點項目具有濃濃的「港味」，包括舊城中環深度遊、開放舊油麻地警署、金鐘添馬公園打造紫花風鈴木園等，希望令旅客感受到香港有新事物，能結合維港景色為旅客帶來新體驗，豐富旅遊配套，有助提升香港旅遊吸引力。

本港與紀律部隊相關的影視作品，在東南亞受到歡迎，反映各紀律部隊博物館對旅客有吸引力，但部分博物館不對旅客開放，發展旅遊熱點工作組今年第二季內，會便利旅客參觀有關博物館，旅客有機會透過科技身穿不同年代的執法部門服裝拍照，當局重申有關照片會有防偽特徵，不會被人用作招搖撞騙。

港府將推動香港工業品牌旅遊，預計在今年第三季以試行方式推出相關旅遊產品，旅遊業界將研究如何推出收費的旅遊路線，要求「團進團出」是要避免影響園區內的其他人，故不能讓旅客自由出入。除了現時公布的香港製造品牌外，政府亦有接觸藥廠等其他品牌，讓旅客參觀藥品的製造過程，藥廠正在考慮是否參與，惟可能要添加額外設施，以符合各項標準。

同場的旅遊事務專員張馮泳萍表示，去年旅發局邀請600多名KOL來港體驗、宣傳香港，未來除了針對東南亞市場，亦會邀請中東旅客來港，去年起旅發局已接觸酒店和餐飲業界等，協助申請清真認證，有清真認證的餐廳已增至約170間。正與旅監局研究推出「專項專牌」，希望吸引一些對歷史及文化項目有認識的人士，在郊野公園等景點提供導賞服務，他們未必要加入導遊行業，但課程會為他們提供基本的導遊培訓。