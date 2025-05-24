山東號航母貼近實戰演練　空警600預警機或亮相閱兵

內地官媒周六（24日）報道，中國海軍航母山東號近日在海南三亞某軍港，進行飛行保障全流程演練，緊貼戰訓任務磨礪官兵實戰本領。而據近日網上流傳照片及消息，空警600預警機與殲15艦載機成功進行規模龐大的編隊飛行。分析指，第三艘國產航母福建號一旦正式服役，空警600預警機或將與殲15T、殲15D、殲35等先進艦載機組成強大的艦載機編隊。

在山東號甲板上，身穿各色甲板識別服的飛行保障人員迅速就位，組織模擬放飛。消防保障組、醫療救援組全時待戰，做好處置突發情況的準備。演練過程中，導調組臨機導調應急更換阻攔索、損害管制救援等特情，檢驗官兵的應急處置能力。此次演練情節隨機、特情複雜，更加貼近實戰化，有效檢驗了官兵的應急處置能力。訓練過程中，官兵處置有序、配合具默契。今年初起，山東號組織不同背景下的模擬訓練，與海空兵力進行艦機協同、區域制空等課目演練，重點檢驗多兵種聯合作戰能力，提升航母戰鬥力。

近日有網傳照片顯示，空警600預警機作為編隊的領銜機，攜帶數架殲15T艦載戰機，進行空中編隊飛行訓練。內媒報道指，海軍航母擁有艦載固定翼預警機後，將徹底填補昔日高空預警能力的短板。有空警600的助力，福建號的制空作戰、對海打擊和對陸攻擊等戰鬥力得以大幅提升。消息稱，空警600預警機和殲15T戰機近期在某地上空密集進行編隊飛行訓練，很大機會是為9月紀念中國抗日戰爭勝利80周年舉行的閱兵式做準備。按照慣例，參與閱兵的裝備均為現役，這意味空警600和殲15T已正式入列海軍艦載航空兵部隊。