憂強推環保惹反彈　環境局否認拖延走塑進程　年中試驗即棄非膠餐盒

首階段「走塑」實施逾1年，但原先定在今年內推行、全面禁止膠杯膠餐盒等容器的第2階段管制至今未有實施時間表。環境及生態局局長謝展寰表示，現時難以要求港人自備餐盒買外賣，要尋找到合適的替代品才能推行「走塑」第2階段管制，先在今年中推試驗計劃。他提到已吸取推出垃圾徵費的經驗，以強制措施推動環保會惹來反效果，但認為不會拖慢整個走塑進程。

謝展寰在在電視台節目上指出，環保政策要因時制宜，其中「走塑」第2階段將禁止外賣再使用膠杯、膠餐盒及膠蓋等容器。他認為，難以要求所有港人都拿着碗去買外賣，變相需要審視即棄非塑膠的餐盒等是否適合香港所用，而市民又能夠接受。

為了找出合適的替代品，謝展寰說會和餐飲業界合作，在今年中開始一起試驗不同的替代餐盒等，將涵蓋中、西、日、印等類型的食品，又說參與的食肆踴躍。至於會否令第2階段「走塑」的實施無限期拖延，謝則說不認為會拖慢「走塑」進程，反指試驗會令成熟的替代品更快推出市場。

謝展寰認為，強制推行環保政策並不一定收效，坦言「效果是差一點的。」他說今次做法部分是吸取了垃圾徵費的經驗。而暫緩了1年的垃圾徵費至今未有重推日子，謝則說見到大眾對減廢和回收的認知增加很多，但當局要檢視整個社會對徵費實施日子的意見，7月會向立法會匯報。

謝又說，當局的減廢目標不變，但會調整策略，重點發展綠色經濟，將回收物轉為高價值產品。他舉例可發展大灣區循環經濟，包括電動車電池可在香港「預處理」後運到內地重新提煉成新電池。

俗稱「走塑」的管制即棄塑膠法例在去年4月22日起實施，首階段所有發泡膠餐具膠飲管、刀叉匙、攪拌棒及膠碟將受管制，不准銷售，食肆外賣及堂食都被禁止。下一階段則會全面禁止提供及銷售膠杯、碗及飯盒及相關容器蓋。