5000萬元端午金多寶今晚開售　「30」過去5次攪出成幸運號碼

端午節除了遊龍舟水，或許亦是時候碰碰運氣！六合彩端午金多寶攪珠將於下周四(5月29日)舉行，特設3,800萬港元金多寶，若以10港元一注獨中，估計頭獎基金有機會高達5,000萬港元。賽馬會披露，過去13次的端午金多寶之中，攪出次數最多的號碼是「30」號，被攪出過5次，其次是「10」號，攪出過4次。而今年的3個金多寶中，有2位幸運兒以複式獎券中頭獎。

根據馬會提供的過去13次的端午金多寶「幸運號碼」，除了「30」被攪出過5次，「10」號被攪出過4次，「16」、「21」、「24」、「47」號亦被攪出3次。而特別號碼過往未曾重複。

而在今年的3個金多寶中，除了1月2日舉行的新年金多寶無人中之外，其餘兩次均有幸運兒。2月2日的新春金多寶頭獎1注獨中，幸運兒購買了10個號碼複式運財獎券，獲派1.93億港元過肥年；上月19日舉行的復活節金多寶則有1.5注中，爪分逾5,100萬港元，其中1名幸運兒購買了6個號碼單式自選獎券(1注中)，獲派3,425萬港元；另一幸運兒則購買了8個號碼複式自選獎券，中半注獎金，獲派逾1,712萬港元。

市民若有8個心水號碼，可選擇以每注5港元「部分注項單位」購買8個自選號碼複式獎券，即使用140港元購買合共28個投注組合。若1個注項內6個所選號碼均被攪出，除可獲得1個頭獎外，還可領取12個三獎及15個五獎(以每注5港元「部分注項單位」購票者，將獲公布每注獎金二分之一的金額)。

端午金多寶獎券將於今晚(24日)攪珠後，在各場外投注處、電話投注及數碼平台發售，截止售票時間為攪珠日下周四晚上9時15分。攪珠將於同日晚上9時30分舉行。馬會又說為預留更多時間令市民購買彩票，原定於下周二(27日)的攪珠將不會舉行。