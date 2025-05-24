五台山5月飄雪　東北多地下周或迎首個30℃

山西省忻州市五台縣五台山北台頂周五（23日）因低溫降雪，出現霧凇景象，山上寺廟龍王殿被冰封。內地中央氣象台預計，未來三天，華南和雲南等地部分地區有較強降雨，局地並伴有強對流天氣。據水利部珠江水利委員會周五消息，於「龍舟水」降雨集中期（5月21日至6月20日），預計流域部分江河可能發生較大洪水。

有住在五台山腳下的居民周四（22日）看天氣預報，指山頂可能會降雪，於是當晚住在山上，周五早上5時30分許起床就看到北台頂一片白茫茫。另有網民表示，在通往北台頂的路上，周四下午就開始飄雪。根據五台山氣象站周四發布的天氣預報，五台山當日最低氣溫0.1°C，同日晚間至周五日間2°C至3°C。多名網民周五上午直播時表示，北台頂氣溫在-4°C左右。

內地中央氣象台預計，周六（24日）新疆伊犁河谷、雲南、廣西、廣東等地部分地區有中到大雨，其中，雲南西南部、廣西東南部、廣東西南部沿海、海南島等地部分地區有暴雨。水利部珠江委周五召開防汛會商會，預計當日紅水河、柳江、郁江、桂江、賀江等地累計降雨量有30毫米至50毫米，部分地區或超100毫米。預計下周日至下周四（25日至29日）流域還將出現2次較強降雨過程。

氣溫方面，受陰雨天氣影響，南方未來7天氣溫基本維持接近常年或偏低的水平。北方冷空氣影響結束，下周一（26日）起，北方最高氣溫30℃以上的區域增多。其中，下周二（27日）至下周四，東北多地最高氣溫或刷新今年以來新高，黑龍江哈爾濱、遼寧瀋陽等城市有望迎來當地今年首個30℃。