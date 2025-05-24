南韓首爾搶人才　有延世大學畢業生申請高才通來港

搶人才搶到去南韓！由香港高才通人才服務協會主辦的「韓國首爾引才推介會」昨日（23日）在南韓首爾舉行，同時舉辦了協會南韓分會的成立揭牌儀式。中韓兩國政界、學界、企業界人士及多間南韓大學學生都有參與。有延世大學畢業生不久前獲港府批出高端人才通行證計劃，將來港發展。

身兼香港高才通人才服務協會創會會長的議員尚海龍致詞時表示，香港擁有優越的職業發展環境，是個人成長和實現夢想的理想之地，邀請在座的南韓學生，將香港作為未來的發展目標。香港理工大學設計學院院長李健杓教授結合自身留學經歷，講述了他在香港學習、發展的真實感受。身為南韓人，他高度認可香港院校的教學品質和職業前景，並鼓勵更多南韓學生選擇香港。

南韓分會會長肖娟博士則指，兩年前，她帶著家人從釜山來到香港創業，子女順利入讀香港學校。她鼓勵在場學生和人才抓住機會，選擇香港作為職業發展的下一站。而一位延世大學的本科畢業生，不久前剛獲批高端人才通行證計劃，並在鏡頭前展示了香港身份證，在場其他學生表示羨慕和關注，與會學生在晚宴熱烈討論香港的發展機遇，不少人表示希望盡快了解申請流程並嘗試進入香港發展。