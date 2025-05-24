古特雷斯稱巴人面對戰爭最殘酷階段　耿爽促加薩停火

聯合國秘書長古特雷斯周五（23日）表示，加薩地帶的巴勒斯坦人正經受此次殘酷衝突中的最殘酷階段，敦促以色列允許更多人道救援物資進入加薩。中國常駐聯合國副代表耿爽同日在落實「兩國方案」高級別會議籌備會上發言，強調實現加薩停火、拯救生命仍是當務之急。

古特雷斯就加薩地帶人道局勢舉行記者見面會，指摘以色列已連續近80天阻止國際救援物資進入加薩，近日的物資准入純屬杯水車薪，還為聯合國分發物資設置嚴格的配額和無必要的冗長程序，當地居民面臨饑荒風險。他強調，以色列負有國際人道主義法義務，不得強行轉運、驅逐平民或迫使其離開家園，必須允許所需援助物資進入並為此提供便利。他警告，除非對加薩實施快速、可靠、安全、持續的物資援助，否則更多人將失去生命，全部居民將面臨深遠的長期後果。

耿爽另在會議上指出，當前以色列正升級對加薩的地面進攻，約旦河西岸定居點也不斷擴張，近日甚至有以軍對應邀訪問杰寧的外國外交官代表團鳴槍示警，強調結束以巴衝突是討論一切長期安排和持久和平的前提。中方支持通過舉辦高級別會議，凝聚國際社會對巴勒斯坦的更廣泛支持，採取不可逆的行動落實兩國方案。中方將積極推動下月高級別會議取得積極成果，為落實兩國方案採取務實有力行動。