科大金融學系期末試卷外洩　逾百學生須重考

科大金融學系一科「FINA 3103」的期末試考卷在試前不慎被泄露。

香港科技大學金融學系被指一科「FINA 3103」的期末試考卷在試前不慎被泄露，導致全體128名學生需補考期末試。科大確認事件，又說受影響考生將於短期內進行補考，已提醒相關教學人員必須妥善保存及處理試卷。

科技大學學生會編輯委員會在社交平台指，金融學系「FINA 3103」課程教授Utpal Bhattacharya昨日(23日)晚上向學生發表「期末考的黑暗面(The Dark Side of Final Exams)」為題的公告，指前日(22日)的期末考卷在考試前遭外洩，並被部分同學見到，導致該場考試作廢。

助教Emma其後發文承認疏失，指上傳考試座位表時誤附考卷檔案，雖已立即移除附件，但未察覺Canvas系統的「檔案」欄位仍保留所有上傳記錄，推測可能有學生無意間發現並偷看考卷內容。她又說真切地感到懊悔，會與教授共同接受校方處分。

科大向東網確認獲悉金融學系一門課程的試卷在考試前外泄。校方強調，所有校內考試均嚴格遵循公平公正的原則，以確保每位考生的能力獲得合理評核。科大亦已提醒相關教學人員必須妥善保存及處理試卷，避免同類事件再次發生。