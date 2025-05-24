青協辦義工頒獎禮　去年逾6900義工服務逾160萬小時

香港青年協會今日（24日）舉辦「好義配」義工嘉許頒獎禮，表揚有傑出表現的義工及團體。團體指，過去一年參與服務的義工超過6,900名，以及超過80個團體，總服務時數逾160萬小時。會方又指，今年青協為第15屆全運會招募義工，吸引超過700名青年參與。

其中一名「優秀運動義工」黃泆溱表示，上月擔任第十五屆全運會場地自行車測試賽禮儀小姐的體驗令她印象深刻。當時她負責為頒獎嘉賓呈上獎牌，確保頒獎流程順暢，身經百戰的她坦言，每次義工服務都是學習機會，接觸不同崗位，有助了解自身不足及賽事背後各義工的默默付出。如同運動訓練，努力付出總有回報，她計劃將來繼續參與不同賽事的服務，累積更多歷練，成為更全面的義工。

榮獲「持續服務1,000小時」嘉許的鄭錦秋，於大學時期就讀公共事務與管理課程，對社會服務及福利政策有濃厚興趣，他經常透過「好義配」義工搜尋器尋找感興趣的服務機會。有一次在社區客廳服務時，親身感受到使用者愛惜中心設施的態度及使用率，與理論學習不同，因此認為親身走進社區才能確切了解社會需要。他視義工服務為學習及體驗生活的方式，並於年初參與了「好義做」十個行善挑戰，更憑藉為鄰居送水的善行獲得最有意義獎第二名。

獲頒「義工團體年度嘉許金狀」的青協賽馬會天耀青年空間友膳小隊，主要由中學生組成，團隊希望透過「膳」食，為社區弱勢社群帶來友「善」。過去一年，他們的總服務時數超過4,000小時，包括向區內有需要人士送飯、為兒童設計特色活動等。他們最深刻是一名清潔工友收到飯盒後，咽哽感謝義工的接納及關愛，激勵團隊繼續關懷弱勢社群。他們期望未來能加強社區夥伴的參與度，鼓勵各持份者以多元形式關愛社區。