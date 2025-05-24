警稱員工討薪燒紡織廠不屬實　3造謠者受罰

四川省宜賓市屏山縣日前有紡織廠廠房起火，網傳是討薪員工縱火。屏山公安周五（23日）晚發消息稱，初步查明網傳「紡織廠剋扣、拖欠800元（人民幣，下同，880港元）工資」不屬實，3人因發布上述不實訊息分別被予以拘留、罰款和訓誡等處罰。

屏山縣43歲男網民康某某為引發網民關注、討論，周四（22日）編造「因800元工資導致殺人放火」的謠言訊息，造成不良社會影響。康某某對其違法行為供認不諱，屏山縣公安局已對他處以拘留6日行政處罰。同日，翠屏區48歲女網民何某某在短片平台發布一張廠房起火圖片並配文稱「四川屏山一紡織廠員工因老闆扣了800元工資，一怒之下放火把整個廠點燃」。經核查，她為吸引流量、博人眼球，編造上述謠言訊息，屏山縣公安局已對其處以300元（330港元）罰款。

高新區55歲男網民羅某某周二（20日）在短片平台發文稱，「四川屏山一紡織廠員工因800元工資討要幾次未果，被打了一頓後放火把整個廠燒了」。經核查，他為趁炒熱點、吸粉引流，編造了謠言訊息。高新區公安分局已對其進行教育訓誡，他向公安機關寫出承諾書並發布致歉聲明。