東方日報A1：致命性肺炎球菌　病童切肺逼換腎

侵入性肺炎球菌連環施襲兒童，有小童要切肺、甚至生命受到威脅。今年截至4月，衞生署已錄得82宗侵入性肺炎球菌個案，其中16宗的感染者是18歲以下兒童，而今年的血清3型個案已有36宗，達去年全年的80%。近日兒童醫院一宗嚴重個案，中招女童因肺鏈引致敗血，在兒童醫院接受治療期間需用「人工肺」維持生命，其中一邊肺已經完全失去功能，醫生指若情況沒改善，女童恐因呼吸衰竭而危及生命。日前有醫生亦引述，疫後兒童醫院的肺炎球菌重症個案，絕大部分個案涉及「血清3型」，部分患者更要「切肺」、「洗腎」，甚至「換腎」。

上述使用人工肺的患者個案，其母友人早前在網上發起集氣活動，望為稚女打氣。而上月的《香港醫學雜誌》中，就有評論文章根據兒童醫院兒童深切治療部（PICU）疫後幾年的「侵入性肺炎球菌」個案，指出相關的嚴重個案絕大多數涉及「血清3型」，且相關患者均曾接種上一代13價肺炎球菌疫苗。韓指出，以往的13價疫苗理論上能預防血清3型，惟本港仍不時有兒童肺炎球菌重症出現，當中最多為血清3型，情況與內地、台灣等鄰近地區有所不同。

文章通訊作者、兒科專科醫生韓錦倫指出，肺炎鏈球菌（肺炎球菌）常見於人體上呼吸道，若擴散到其他部位則會演變成「侵入性肺炎球菌」（IPD）感染，除了「入肺」，亦有可能「入腦」、「入血」等，其中兒童、長者或免疫力低人士風險較高。疫情期間，侵入性肺炎球菌個案近乎銷聲匿迹，但疫後復常後開始漸漸反彈。

他指出，涉及「侵入性」的重症，一旦延誤醫治便相當危險，雖然本港醫療技術先進令肺炎球菌的死亡率一直甚低，但仍有少數嚴重個案可能會出現併發症。曾有患者感染肺炎球菌後，病菌侵入到肺包而導致肺積水，有嚴重個案更要靠「體外膜氧合治療」（ECMO，俗稱「人工肺」）維持病童的生命，甚至有人要切去半個肺。同時，這種病也可能導致溶血性尿毒症候群（HUS）引致慢性腎衰竭，有病人因而需要長期洗腎，甚至換腎。

他續指，香港的疫苗接種計劃自2011年採用「13價肺炎球菌疫苗」，其保障範圍包括「血清3型」。直至前年，「疫苗可預防疾病科學委員會」發表疫苗建議，認為15價疫苗對血清3型的免疫反應，較13價疫苗高。而政府亦於去年在「兒童免疫接種計劃」及相關疫苗計劃中，以15價取代13價疫苗。對於新的15價疫苗，他認為仍需觀察未來幾年的血清3型重症數字有否降低，亦要小心留意更新疫苗時有否其他血清型重症數字上升。

記者伍萬庭

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