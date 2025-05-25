3歲女伴母屍　高危照顧者定義將檢視

牛頭角樂華（北）邨前日爆出3歲女童伴母屍悲劇。勞工及福利局副局長何啟明昨表示，事件令人遺憾及痛心，相關個案不屬於高危照顧者，但當局會全力協助該女童。他又說正與個人資料私隱專員公署商討，希望在不改動法例框架下，容許當局在緊急情況時，毋須受助人同意便可提供協助，商討取得良好進展。

何啟明昨出席一個活動，被問到3歲女童一事，他指其母正值盛年，並非一般的「以老護殘」或「以老護老」個案，親戚亦住在附近，認為事件屬個別個案。且學校社工有跟進事件，社署亦已聯絡家屬，商討協助女童解決未來生活的安排，當局未來亦會檢視高危的定義，涵蓋相關類型的個案。

至於隱形個案處理方法，何啟明指正與私隱專員公署商討，希望在毋須改動法例框架下，在緊急情況時，社署毋須受助人同意便可主動提供協助，又說相關商討取得良好進展，完成大致框架後會向外公布。

一名3歲女童前日早上在樂華（北）邨住所內拍閘哭喊，驚動鄰居聯絡保安員報案。救援人員趕至現場，驚見女童母親伏屍睡床，初步推斷已死去約4日；女童身體未見大礙，清醒由救護車送院檢查。據悉，女童父親懷疑是在囚人士，單位由兩母女同住，相信女童因年紀太小，無法理解母親猝逝，連日來僅靠屋內存糧維生。