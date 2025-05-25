原告律師搞錯兩同名人士　致法院錯判

內地一名男子早前透過法律途徑追債2.6萬元人民幣（約2.8萬港元），詎料其代表律師誤以為一名同名同姓男子正是債仔，導致江西省贛州經濟技術開發區人民法院一審判決出現錯誤。內媒上周六（24日）報道，除了原告提出撤控，贛州中級人民法院亦稱將依法糾錯，同時會追責問責。

債主朱某2010年1月8日向胡某清借出2.6萬元人民幣現金，雙方立下借據，多年來未再聯絡。由於他只知道胡某清是名公職人員、大概年齡及戶籍等資料，遂委託律師處理，最終在贛州上猶縣找出一名同樣叫胡某清人士，於是入稟法院追債。

2025年4月，案件在江西省贛州經濟技術開發區人民法院開庭。胡某青妻子黃女士當時辯稱，丈夫身體不便出庭，中風後已經癱瘓，生活不能自理，並否認丈夫寫過借據，一家人一直住在村內，根本不認識朱某。惟法院認定朱某所訴債務存在，之後判定胡某青需於判決生效15天內償還欠款，並支付2024年12月16日後產生利息。

直至上周五（23日），贛州中院發通報稱，一審判決存在錯誤。黃女士同日提到，從一開始接到朱某追債電話就知道找錯人，理由是丈夫2010年1月4日中風入住醫院淳切治療病房，之後癱瘓至今，根本不可能外出借錢。談及為何在一審沒有拿出證據，她稱丈夫癱瘓不能出門，以前亦沒有寫過甚至字，沒有留下筆迹，加上家中經濟有困難，根本無錢請律師。

朱某則解釋，他委託律師處理起訴事宜後，是律師通過自己方法找到胡某青具體訊息，由於被告在開庭時沒有出庭，始終未見過債仔真身，故無法辨認。他續指事後曾到派出所調取資料，民警找到上猶存在兩位胡某青，同名同姓，彼此只差兩歲。當民警提供兩人照片，他確認黃女士丈夫確實不是債仔。