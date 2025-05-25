傳英偉達推華專用GPU　最快6月量產

英媒周日（25日）引述消息報道，人工智能（AI）晶片巨頭英偉達（Nvidia）正準備針對中國市場，推出一款採用最新Blackwell架構AI圖像處理器（GPU），價格遠低於目前正受美國出口管制的H20晶片，預計最快6月開始量產。

報道指，該款專為中國市場而設GPU，預計售價為6,500美元至8,000美元（約5.07萬至6.24萬港元），遠低於H20晶片目前1萬美元至1.2萬美元（約7.8萬至9.36萬港元），反映規格較低且製造要求較簡單。兩名知情人士稱，該款GPU是基於英偉達伺務器級RTX Pro 6000D打造，並使用傳統GDDR7記憶體，而非採用台積電先進封裝技術CoWoS的HBM高頻寬記憶體。

英偉達發言人表示，公司仍在評估「有限」市場選擇，在確定新產品設計並獲得美國政府批准前，實際上已被排除在價值500億美元（約3,900億港元）的中國數據中心市場之外。美國4月實施H20晶片出口禁令後，英偉達最初考慮為中國市場開發一款H20晶片降級版本，行政總裁黃仁勳上周表示，由於H20晶片採用舊版Hopper架搆，已無法再展開進一步修改。