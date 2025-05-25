輪候公屋現金津貼下月底結束　近90%受訪者指影響大要節衣縮食

政府早前公布向輪候公屋滿3年以上的基層家庭推行的現金津貼試行計劃，將於6月30日結束。有調查結果顯示，在330個受訪基層家庭中，約44%受訪者正領取現金津貼，當中89%人指取消現金津貼對生活造成極大或大影響，包括要節衣縮食、扣減子女學習支出，甚至無法負擔現時租金。

社區組織協會進行的有關調查結果亦顯示，85%正在領取津貼的受訪者指津貼有助紓緩經濟壓力，68%受訪者因為有津貼資助，可搬遷至環境較理想的單位。

至於領取津貼12個月以上的25名受訪者當中，80%以上指在租屋上有較多選擇，76%更指增加積蓄。

社協要求政府應延續計劃最少一年，直至簡約公屋供應穩定後再檢討，又指現時現金津貼的餘額仍有約20億港元，可將受惠資格與輪候公屋申請時間脫鈎，集中支援低收入的住屋困難社群，並因應經濟環境，每年調整津貼金額，以及研究重推「N無津貼」，與現金津貼計劃雙軌並行，支援未能受惠於現金津貼的困難戶。

房屋署早前指會個別通知現正領取現金津貼的合資格申領住戶，並於6月30日發放最後一期津貼。 輪候公屋超過3年的一般申請住戶，房屋署會於本月底向他們發出通知書和申請表，讓他們在6月30日結束前申領最後一期的津貼。如果早前被暫停發放津貼的住戶，在試行計劃結束後獲成功覆核資格，房屋署會補發暫停期間的津貼。