當局指關稅調低港企可唞下氣　經濟增長能否達標還看90日後

中美互相下調關稅90日，當局指這香港企業「唞下氣」，有不少企業已加緊步伐，趕上聖誕節貨期，又強調一直有支援中小企應對關稅戰。被問及有分析認為本港今年經濟增長未必如預測的2至3%，當局回應稱很難估計，但強調首季勢頭非常好，增長數據亦是很好，所以亦都要看大幅降關稅90日後的情況如何。

商務及經濟發展局局長丘應樺今日(25日)在電視節目中，除指中美大幅降低關稅可讓香企「唞下氣」外，又指美國佔香港的貿易份額不多，只有6.5%，認為美國向全球加徵關稅，有機會令香港獲取更多機會，又指政府一直加強開拓其他市場，到中東、東盟及拉丁美洲等地區發掘機遇，以脫離美國限制。

早前港府外訪中東期間簽署59份合作備忘錄，丘應樺形容是超出預期。被問及美國總統特朗普差不多時間亦出訪中東，更達成幾千億美元投資協議，難免令人有比較。他說：「這個比對不太適合。整個美國這麼大的國家，我們是特別行政區。加上以美國來說，他們和中東已交往很長時間；我們跟中東的交往，只是近數年開始比較關注，所以大家的發展情況、路向都不一樣。這次去了的卡塔爾和科威特，我們受到的接待是很高規格的，見最高級的官員和政府部門，這是對香港來說是很大的強心針。」

丘強調本港跟美國的貿易量及金額本身佔比不大，亦持續下跌，反而跟東盟十國等的貿易量更大。但本港3年前已申請加入由東盟、中日韓等組成的RCEP，區域全面經濟夥伴關係協定，但至今仍未有結果。丘應樺就相信，今年9月有望加入工作組，代表可進一步商討加入的事。

對於有分析認為本港今年經濟增長未必如預測的2至3%，丘說︰「這個很難估計，但(本港)首季勢頭非常之好，增長數據是很好。你看金融市場現時都很活躍。所以這個亦都要看(中美大幅降關稅)90日後的情況如何。很多經濟體或金融都覺得是向東面走的。香港是一個很大的商機，可能有更多機遇、資金會流入香港。」