境外間諜偽裝身份　設局竊取國家機密

國家安全部周日（25日）發文提到，境外間諜會利用各種身份偽裝及設下話術陷阱，例如假扮偵探、學者、商人、遊客或戀人等，再透過精心編織騙局，從事各類危害國家安全違法犯罪活動。

文章指，有境外間諜情報機關人員披着偵探公司、諮詢公司外衣，以核實資訊、有償諮詢為由，誘使境內人員觀搜中國軍事敏感部位，或打探高精尖領域敏感訊息。例如，有不從事研究「學者」頻繁出入大專院校、科研院所，以經濟利益誘惑或承諾提供學術、生活上便利，實施策反活動，進而套取敏感訊息及核心技術。也有心偽裝成「實力雄厚」商人，以投資、合作等為幌子攀拉重要敏感企業或機關公職人員，利用金錢誘惑、感情拉攏等手段實施策反。

另外，境外間諜情報機關人員亦會以參觀旅遊、探親訪友為名進入內地，以對自然風光及地理環境感興趣為由，自行或誘使境內人員展開非法測繪、現場觀搜等活動。還有人偽裝成為目標異性好友，假借「戀愛」名義接近中國赴外留學生或實施網絡勾連，發展成為戀人關係後實施策反活動。文章提醒，境外間諜還可能偽裝成「記者」、「簽證官」、「非政府組織工作人員」等各類身份，利用各種手段搜集中國國家秘密，危害國家安全。