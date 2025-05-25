海洋公園海洋摩天塔昨晚故障 　17遊客被困近2句鐘終脫險

海洋公園內的機動遊戲「海洋摩天塔」昨晚發生故障，有17名遊客一度被困於摩天塔內近兩小時。 事發在昨晚8時許，海洋公園指「海洋摩天塔」運作期間出現故障，安全系統啟動，因此暫停運作。工作人員按既定安全指引及操作程序，帶領17名遊客從摩天塔中間的安全通道，離開遊戲設施，所有人晚上近10時安全回到地面。公園已向機電工程署匯報事件，並將暫停運作「海洋摩天塔」至另行通告。

據海洋公園網頁的公告，昨日(24日)下午8時09分，「海洋摩天塔」運作期間出現故障訊號，安全系統啟動，因此暫停運作。工作人員即時按既定之安全指引及操作程序，帶領17名乘客從摩天塔中間的安全通道離開遊戲設施。所有乘客於下午9時56分安全回到地面。

資料顯示，海洋摩天塔對上一次故障，發生在2019年6月12日，52名遊客被困，中午時份，「海洋摩天塔」觀望艙在離地約15米時停止運作，最終52名遊人於下午2時許全部安全離開觀望艙，事故中並沒有遊人不適或受傷。