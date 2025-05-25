取消公屋現金津貼　單親家長：手腳僵化亦不敢停工

對於政府取消輪候公屋現金津貼，有組織引述板間房戶表示，原先津貼可用作購買食物，以及讓他們搬到不用廚廁共用的單位，「所以如果沒了津貼，她就慘了」。該組織引述另一基層表示，她因工作緣故手腳都有些僵化，原先打算休息幾個星期，現時不敢停工、立刻找工作。

社協副主席施麗珊引述「阿琴」表示，她居住在「一開九」的板間房，面積為50平方呎、廚廁共用，開始申領津貼不久。她續指，「阿琴」身體不好，津貼可用作購買食物，「所以如果沒了津貼她就慘了」。她說「阿琴」原先計劃搬到有獨立廁所的單位，「現在不用想了」，期望繼續提供津貼。

施麗珊又引述單親家長「阿娟」表示，她其中一個孩子剛大專畢業，另一個正就讀高中快將文憑試。她指「阿娟」申領租金津貼一年多，用作幫補補習費用及交租，又指「阿娟」因工作緣故手腳都有些僵化，原先打算休息幾個星期，但因擔心租金津貼6月取消，不敢停工、立刻找工作。她指「阿娟」因身體問題打算做兼職，但認為現時工作機會較少，擔心取消租金津貼或難以負擔租金。