「死車」霸佔西貢停車場　區議員：憂阻修剪樹木成隱患

本港不時出現「死車」霸佔公眾停車場的問題。有西貢區議員指接獲市民反映，大坳門路旁的公眾停車場出現泊「死車」問題，又引述消息人士表示車輛已停泊數月，車身布滿灰塵及落葉。該區議員呼籲，車主應及時為車輛續領行車證並避免違例長期停泊。

西貢區議會交通運輸委員會副主席方國珊今日(25日)在社交平台貼文，指由於車輛長期停泊，相關部門難以開展車場旁邊的樹木修剪工作。她指樹旁一間士多店平日有不少居民光顧，有人擔心樹枝因缺乏修剪而掉落，構成安全隱患。她亦接獲西貢菠蘿輋一帶有類似的情況，認為情況影響社區環境。

立法會早前通過《2024年道路交通（車輛登記及領牌）（修訂）（第2號）規例》，優化車輛登記及領牌制度，提高對車主以不當方式棄置廢棄車輛行為的阻嚇力。運輸署去年年12月19日起不再取消已滿兩年未領牌車輛的登記，而新法例計劃在2025年12月實施，登記車主如欲棄置車輛，必需於拆散、銷毀，或把車輛永久送離香港後向運輸署取消車輛登記。在取消登記前，車輛將一直登記於車主名下，車主須承擔該車輛引起的所有法律責任。

方國珊呼籲車主應及時為車輛續領行車證並避免違例長期停泊。就泊「死車」問題，她早前向執法部門及運輸署反映問題後，執法部門表示會就居民反映的位置加強巡邏及「畫鬼腳」。