生產力局開發在線工具 　評估企業出海需求提升支援

本港企業貿易國際化，生產力促進局上月成立「The Cradle 出海服務中心」，以技術專長和國際網絡，協助企業拓展全球市場。生產力局指，會因應企業把出海需求分成四個層面，並透過商貿考察和交流活動等，協助企業建立海外人脈，並正開發在線工具，進一步提升支援效率。而生產力局早前亦協助一間北京公司，在香港國際機場試驗自動駕駛技術多元應用，該公司近年已將技術成功出海到卡塔爾，在當地機場實測自動車輛。

生產力局首席創新總監都永海指，四個層面分別為產品、技術、製造、管理，再針對性提供支援，並透過商貿考察、海外展覽和交流活動，協助企業建立海外人脈和了解當地市場。他又指，生產力局正開發在線工具，可以迅速評估企業的出海需求和不足之處，判斷哪些服務可由局方提供，或轉介予合作夥伴跟進，進一步提升支援效率。

「出海服務中心」設置於生產力大樓，為本港及內地科創企業提供一站式專業支援，涵蓋國際技術標準對接、產品本地化與國際化技術支援、知識產權管理及保護、海外法規等核心領域，協助更多本港及內地企業成功出海。事實上，生產力局早前協助一間北京公司，利用香港國際化優勢，在香港國際機場試驗自動駕駛技術多元應用，包括禁區保安巡邏車、運送行李和貨物的拖車，以及接載員工的接駁巴士等，該公司近年已將技術成功出海到卡塔爾，在多哈的哈馬德國際機場，展開自動駕駛車輛試驗計劃。