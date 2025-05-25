專家指新冠病童逼爆兒科病房　料高峰仍會持續兩至三周

新冠活躍程度近期不斷升溫，衞生署衞生防護中心日前就指情況有所放緩。不過，亞洲兒童傳染病學會會長、港大兒童及青少年科名譽臨床副教授關日華今日（25日）出席電台節目時指出，新冠爆發情況仍未見頂，預計仍會持續兩至三周。他提到，本港自4月初開始新增較多入院個案，現時近乎整個兒科病房均為感染新冠的兒童；其中有部分嚴重個案出現嘶哮症情況，即聲帶位置的氣管腫脹閉塞，或會令兒童缺氧甚至永久傷殘。

關預計現時的爆發情況仍未見頂，相信持續兩至三周、見頂後高峰會逐漸回落。他又提到，今次新冠爆發的入院病童中，幾乎所有患者均未接種疫苗，呼籲仍未感染或距上一針已逾半年的人士，尤其長者、長期病患者及兒童等高危群組，應考慮諮詢醫生意見並盡快接種疫苗。

至於流感方面，議員梁熙就於同一節目中指出，政府於過去一年推廣噴鼻式疫苗，令兒童疫苗接種率提高，故今年未有感染流感而離世的兒童個案，預計下階段的噴鼻式疫苗推廣會擴至中學。

對於「仁匯」突然結業事件，梁就提醒，若市民遇到購買一些套餐項目時，遇上該公司未有兌現及突然倒閉等情況，可以先向海關報案，因為《商品説明條例》的提告門檻較低且相對較為容易。