都大團隊研智能系統提升新盤驗樓效率　可找出九成瑕疵

本港每年都有多個私人住宅單位落成，發展商在交付單位予業主前，一般會先安排物業管理人員驗樓，相關檢驗程序可高達超過100項。為改善驗樓流程，香港都會大學團隊夥拍業界合作開發智能驗樓系統，運用數字孿生及混合實境等技術，提升物管人員檢驗新盤單位的效率。此項目於第50屆日內瓦國際發明展上榮獲金獎。

香港都會大學科技學院助理教授李志豪表示，該系統針對各項驗收範疇中最為人熟悉的其中5類設施，包括洗手盆、坐廁、牆身/地磚、鋁窗及趟門和浴屏玻璃門。系統利用數字孿生技術(digital twin)，把實際環境和單位圖則、牆身結構等相結合及進行比較。物管人員配戴混合實境(mixed reality, MR)眼鏡後，可實時看到單位環境，系統會提示使用者以目視、觸碰及測試等方式檢查潛在瑕疵，例如浴屏滲漏、牆身空鼓及玻璃崩花等。負責進行驗樓培訓的導師檢視學員學習成效時，會對比單位檢查報告及現場情況。根據統計數據，學員以傳統方式驗樓平均能找出75%的瑕疵，而使用新系統則能提升至90%以上。

合作研發項目的康業高級項目及課程發展經理林敬樂稱，該系統徹底革新傳統驗樓培訓方式，物管人員過往需帶備紙本小冊子並在工程師現場指導下工作，現只需配戴MR眼鏡即可進行自我培訓。他又稱，驗樓團隊現有過千名主任及技術人員，若全面採用該系統料可節省高達30,000小時的人力培訓時間。