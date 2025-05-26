打鼓嶺違法填土　居民：下雨水浸滿布泥濘　憂出行有危險

在本報早前獨家報道及跟進打鼓嶺一帶違法填土問題之後，有居住在附近的讀者向本報反映，下雨時泥土被水沖散，導致行人通道滿布泥濘，同時出現水浸情況，擔心居民出行會有危險。有議員指最近亦有收到類似投訴，又指區內有河道被填土，導致下雨時無法去水，促請政府正視違法填土的問題，要求堵塞相關的法例漏洞。綜合政府部門回覆，最近再發現1宗違例填土個案，今年至今接獲1宗積水投訴，已轉介渠務署跟進，而環保署則表明會在打鼓嶺一帶增加監察攝錄系統，加強阻嚇作用。

居住在禾徑山村一帶的讀者吳先生向本報反映，由於附近土地被填土，雨季時泥土或被水沖散，導致行人通道滿布泥濘及出現水浸，擔心家人和附近居民出入會有危險。按吳先生提供的圖片，有農地出現米黃色水坑，疑為雨後無法去水導致。另一張圖片則顯示，有通道疑似被沖刷後滿布泥濘，甚至遮蓋路面的灰白色地方。

他指出，原先他們的農地有排水坑，因此下雨不會積水；但去年中開始發現被填土，後來更堵塞排水坑。據他觀察，被填土的面積愈填愈大，高度可達2米或以上。

被問及是否曾聯絡政府部門跟進，他指曾透過相關應用程式多次反映，並提供2張截圖。其中一張截圖顯示，部門在4月30日回覆吳先生在4月2日的投訴，指相關工程已進入檢控程序。吳先生補充，曾目睹渠務署職員在現場量度填高泥土的高度。對於政府部門需時接近1個月才回覆其投訴，吳先生直言：「其實我不知道政府有沒有檢控違規人士。」他表示，只期望違例填土程永久停止，並讓有關人士移走泥土，使排水坑暢通。

身兼打鼓嶺鄉事委員會主席的議員陳月明表示，最近亦有收到類似投訴。她指由於區內有河道被填土，下雨時無法去水，泥頭被雨水沖散後，唯一的行人路滿布泥濘。對於違法填土的問題，她認為政府「真的要正視」，尤其是填土者利用法規漏洞從事違法行為，必需堵塞漏洞。

規劃署回覆本報查詢表示，5月22日再向1宗違例填土個案發出「強制執行通知書」，至今共發現13宗違例填土個案。該署表示，當中4宗個案的有關人士因沒有遵從法定通知書而被檢控及判處罰款；另有1宗個案已排期本月底聆訊；7宗個案已中止填土活動。至於新發出通知書的個案，該署指如有關人士未有遵從規定，會根據《城市規劃條例》採取檢控行動。

該署又指近日在該區進行巡查時發現1宗新的懷疑違例填土工程個案，現正搜集相關證據及資料，以考慮進一步的執行管制行動。至於積水問題，該署指今年1月至今收到1宗投訴，已轉介渠務署跟進。

渠務署回覆查詢指今年1月收到相關個案轉介後，2月至今已聯同規劃署、環境保護署及地政總署等部門進行3次聯合巡查行動。該署指已加強巡查附近的排水系統，並就排水事宜向相關部門提供技術意見。該署續稱，每當接獲水浸求助個案，巡查期間發現懷疑違例填土個案，亦會轉介至相關執法部門調查。

環境保護署則表示，收到一宗由1823轉介至環保署及其他相關部門，就農地被堆填影響其排水系統的投訴。該署指曾多次到涉事地點巡查，但未發現非法傾倒廢物或泥頭，或違反環保法例的情況。該署表示，如發現河道被廢物或泥頭堆填，會作出跟進及轉介至相關部門跟進個案。為打擊非法傾倒建築廢物行為，該署會在打鼓嶺附近一帶增加監察攝錄系統以加強阻嚇。