醫管局研薪酬架構改革　計劃引入「優勞多得」理念

醫管局研討大會一連3日在灣仔會展舉行，醫管局主席范鴻齡在開幕式上致詞，指醫管局去年底成立管治及架構改革委員會，將會研究多個領域，包括薪酬架構改革，計劃引入「優勞多得」的理念，使薪酬與績效及貢獻更匹配，而委員會亦會對醫管局的財務管理系統進行審查，以確保更高效使用財務資源，包括在不影響服務質量的前提下最大程度節約成本等。他強調會在實際可行的情況下，盡快開展相關研究，期間會保持與管理層和前線員工的溝通。

他形容醫管局正進行深層次的改革，又形容今年是醫管局的「改革時代」，去年中針對多宗醫療事故，成立的公立醫院管理系統檢討委員會，就加強患者安全、提升醫療管理及組織效能提出的31項建議，下月將會如期實施。

公共醫療收費改革將於明年1月1日生效，他強調改革是為加強對有經濟困難患者的支援，同時確保服務效率，改革所產生的額外收入將全數撥入公共醫療系統。

來港出席研討會的國家衞健委副主任曹雪濤致詞時指出，對香港提出兩個期望，包括積極參與全球衞生健康治理，以及深化兩地專業領域的務實合作。他指當前百年未有之大變局加速演進，個別國家熱衷於單邊主義，為全球衞生合作和治理帶來重大挑戰，衞健委願意繼續支持香港醫衞界機構和人士，與不同地區分享中國的經驗和智慧，推動構建「人類衞生健康共同體」。

曹雪濤又指要深化兩地專業領域的務實合作，衞健委將深度參與健康中國、健康灣區的建設，進一步探索科創要素跨境便利流動，邀請港澳參與申請國家科技重大專項、高水平人才計劃等，助力國家提升衞生健康領域的新質生產力。