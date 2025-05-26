專家指無人機重量達150kg才足以運送物資　放寬限制可加大商業用途

推動低空經濟發展的法例修訂建議於上周(23日)刊登憲報，以修訂《小型無人機令》(第448G章)及《1995年飛航(香港)令》(第448C章)，新增6項修訂，主要修訂包括增設在25公斤至150公斤之間的丙類無人機。中國香港無人機總會主席楊景賞今日(26日)在電台節目表示，現時無人機可運送的物資限制在8公斤內，引入「丙類」無人機，可運送10公斤或以上物品，商業用途會更廣闊，包括應用於維修工作的物流、運輸，未來亦有機會用於送外賣或藥物。

楊指出，25公斤無人機並非等同可以運送同等重量貨物，無人機重量需達到150公斤，才足以運送商用物資。飛行高度同樣影響無人機用途，一般可在300呎以下操作，商業物流則需300至500呎的飛行高度，但目前飛行高度仍在測試階段，預料當局短期內不會放寬至較高空域。

至於修例亦建議「丙類」無人機至少須投保1,500萬或2,000萬港元，楊稱，有關投保額已是最低要求，有機會因其他因素包括無人機操控的複雜性、環境及風險再調整。在監管方面，需以視距及超視距飛行劃分，透過點到點運送及系統監測無人機飛行航線，現時已有完整系統，未來需要透過新法例及牌照，確保無人機在飛行間的監察系統運作。至於開發低空跨境航線，因兩地航空法規不同，涉及安全及兩地認證系統，亦要確保在起飛前已清關，故相信有一定難度。