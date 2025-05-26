連日酷熱天氣　林超英Rap歌Look彈出：還沒開冷氣

每年踏入炎夏，不少人又再想起他─曾經講過10年不開冷氣的天文台前台長林超英。近期天氣炎熱，亦曾發出多次酷熱警告，這次不用你問他，他提前彈出來講你知。

林超英今日(26日)在社交平台上載了一張型爆的照片，戴着黑超的他Rap歌，附有多句歌詞，這張照片是去年他與Luna Is A Bep合唱的「超英歌」。

還貼文說：「近來遇到不少關心我的人，問我有否開冷氣，答案是：『還沒有』。」但又例外，「除了孫女日間在我家而氣溫又甚高（至今只有三四天，氣溫調校為27度）。」

此話一出，有網友便打趣留言「噢！輸咗畀孫女。」

其實「破戒」早前前科，他在2023年11月曾對傳媒表示，在過去的暑假為了「服侍」出生不久孫女，破戒有過半數日子的白晝時間，都會開冷氣，但為了盡量節能，他坦言亦會將冷氣溫度調校成攝氏27度，再加上小風扇送風，一個暑假的電費仍能維持「負7港元」。

而在去年8月炎夏，連日天氣酷熱，天文台昨錄得35.4度高溫，打破今年紀錄，上水更高達38.9度。他亦在網上主動「報平安」，更指如果有開冷氣會告訴大家，不用天天問。