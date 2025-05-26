桂林洪災增至6死　爆竹廠遭石擊中起火

廣西桂林市龍勝各族自治縣泗水鄉三舍村上周五（23日）發生山洪災害，造成8人失蹤，截至周日（25日）傍晚6時，已找回6名失蹤者遺體，其餘2人仍在搜救中。廣西近日出現持續性降雨天氣，山間不時有滾石滑落和山泥傾瀉。河池市東蘭縣一間煙花爆竹廠的倉庫，周日便因被自然落石擊中引發火災。

當地由消防、公安、武警、應急、村民等組成的9個搜救小組，周日繼續對沿河道兩岸展開地氈式搜救。水上搜救組駕駛衝鋒艇重點排查被沖毀的橋樑、堤岸等危險區域；陸地搜救組帶同搜救犬，利用鐵鍬等工具清理障礙；空中監測組通過無人機進行高空巡查，為地面救援提供精準指引。

周日網傳多段影片顯示，東蘭縣東蘭鎮巨龍煙花爆竹倉庫發生火災，現場冒出滾滾濃煙，半空不斷有煙花燃放。火被撲熄後，廠房頂部塌落。東蘭縣應急管理局回應，大火於當日上午7時許被撲熄，現場無人員傷亡，受災倉庫周邊無其他企業和建築物。

當地自然資源部門上周五表示，三舍村洪災發生後，全區已組織排查394處風險區，巡查隱患點1,370個，處置地質災害災情16宗、險情3次，共轉移受威脅人員2,376人。此外，貴州省畢節市大方縣果瓦鄉慶陽村上周四（22日）發生滑坡災害後，自然資源部迅速啟動Ⅱ級防禦響應，派員到場聯合有關部門排查處置。截至上周五，已在當地組織排查風險2,000多處次，巡查隱患點超過1萬處次，緊急避險撤離299戶746人。