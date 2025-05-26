男警酒駕鐵騎自炒認罪　待社服令報告　准保釋候判

入職12年的男警，去年10月駕駛電單車沿屯門元朗公路行駛期間，電單車懷疑失控翻側，男警受傷。警員其後接報到場，發現鐵騎士身有酒氣，測試後發現他血液酒精濃度懷疑超標。男警被控酒後駕駛罪，案件今（26日）在粉嶺裁判法院再提堂。被告認罪，求情指當晚去朋友知道女友在家中跌倒，情急下才在酒後駕車探望。裁判官准被告保釋至6月9日判刑，期間為被告索取社服令報告。

34歲被告繆益倫，控罪書上沒有報稱職業。據辯方指，2013年他加入警隊，月入約4萬多元，現時已被停職。被告沒有飲酒習慣，平時只會在社交場合飲酒。案發當天他到友人家飲了好多啤酒，期間收到女友來電，得知女友在位於元朗的住所洗手間跌倒。被告情急下駕駛電單車前赴探視，結果發生今次事件。被告知道沒有嚴重受傷「好好彩」，之後有參與戒酒計劃。辯方希望法庭以罰款或社服令處理。裁判官最終押後至6月9日，期間為被告索取社服令報告。

被告被控一項「在血液中的酒精濃度超過訂明限度的情況下駕駛汽車」罪。控罪指他於2024年10月11日，在新界元朗元朗公路近里程47.1（A）在道路上駕駛一輛電單車，而在其血液中的酒精比例是100毫升血液中有97毫克酒精，超過100毫升血液中有50毫克酒精的訂明限度。案情指，當晚交通流量低，視野清晰，被告駕駛電單車沿元朗公路往上水方向行駛，駛至案發地點時發生交通意外，被告跌在地上。警員調查後，揭發他血液中的酒精比例超過訂明限度。

案件編號：FLCC 642/2025