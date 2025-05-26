港鐵將軍澳綫故障5小時罰款1920萬　需安排一日提供半價乘車優惠

港鐵將軍澳綫上周四(22日)傍晚放工繁忙時段，受電力供應及信號系統故障影響，全線服務中止近3小時，約5小時後始全面恢復。運輸及物流局局長陳美寶今日(26日)在在立法會鐵路事宜小組委員會會議上表示，港鐵就此事故需罰款合共1,920萬港元。連同早前工程車事故，以及此前「服務表現回贈」帳戶內的累積款項，港鐵會按機制要求安排一日「特別車費日」，為乘客提供半價乘車優惠。

陳稱，運輸及物流局會繼續督促港鐵於一個月內就上周四的事故向機電署提交調查報告。港鐵近月內數度發生事故，對市民造成不便，政府表示極度關注，已責成港鐵公司全面和有系統地為整個鐵路網絡作風險評估，以加強鐵路系統的整體韌性。接二連三的事故，反映現時的系統維修及保養制度絕對有改善的空間，有必要從不同方面作全面檢視，將安全系數大大提升，希望港鐵能走在問題出現之前，而非在問題出現之後才急於補救和應變。

陳要求港鐵加強應用科技、強化預測性檢測及維修能力、詳細審視各鐵路資產的維修保養安排、加強維修人員的培訓、檢視不同系統、設備、部件可能出現的風險，及制訂相應的預防和管控措施。另外，機電工程署作為鐵路安全監管機構，除了在事故發生後到達現場、介入調查及跟進後續工作，亦要落實全面和直接審核的規管策略，即透過定期主動審核整個鐵路網絡的資產管理系統及安全管理系統，及早識別可能導致鐵路事故的潛在隱憂，以持續地提升鐵路系統的整體韌性。

港鐵亦必須進一步加強其緊急應變安排，尤其是在事故通報和資訊發放，以及應急處理的工作。就此，我已要求港鐵公司吸取上星期四的經驗，認真檢視並優化在事故發生期間向公眾發布信息的安排，包括重點提供最新修復進度的資訊，好讓市民能掌握事態最新發展，及早安排行程，按個人需要、身處的地方、以至其他交通配套的安排轉乘其他交通及選擇替代路線。