年底前設真實世界研究及應用中心　政府：加快港深新藥審批

香港要發展健康科技，在今日(26日)召開的亞洲醫療高峰論壇上，政府指上周大灣區國際臨床試驗所在香港園區啟動，與香港兩間醫學院展開臨床研究合作，未來一年將推進逾70項臨床試驗項目，協調跨境試驗及與大灣區機構的對接，又指政府正與深圳合作，年底前設立「真實世界研究及應用中心」，促進醫療數據共享，加快兩地新藥審批。

政府強調香港將會投入大量資源，支持本港的科研工作，發展健康科技。除提及加強與大灣區合作外，又指香港致力建立國際認可的藥品和醫療器材註冊機構，包括「1+」新藥審批機制，着力推動發展成為國際健康和醫療創新中心，加快患者獲得先進的診斷和治療服務。

在研發方面，政府指將撥款超過2.5億美元支持InnoHK創新香港研發平台進駐，現時InnoHK已設立29個研發中心及實驗室，聚焦醫療科技、人工智能和機械人等領域，均由香港機構與內地或國際機構合作成立。

政府又提及香港是亞洲唯一擁有多達5所大學進入全球前100名的城市，其中兩間醫學院位列全球前40，並設有8個生命與健康領域的國家重點實驗室，為世界級科研和醫療技術創新提供了沃土。

政府強調不論解決醫療保健、貿易和其他社會問題，孤立並非答案；不論貿易或健康，要得到良好發展在於合作和信任，香港願與各地建立有意義的夥伴關係和創新合作關係。