關注防暑指引未立法實施 議員：當局有何措施鼓勵業界遵從

有議員關注政府如何鼓勵業界遵從工作暑熱警告的指引。

立法會人力事務委員會今日(26日)討論職安健情況，當局指總體職安健及建造業工業意外有下降趨勢，其中致命意外在去年有14宗，少於前年的20宗。有議員關注政府如何鼓勵業界遵從工作暑熱警告的指引。當局期望推出防暑新產品，把預防中暑植根於腦海，又會派員巡查工地。

早前威院重建地盤懷疑有工人因中暑不治，身兼註冊中醫師的議員陳永光關注工作暑熱警告的防暑指引未有透過立法方式實施，當局有何措施鼓勵業界遵從要求。

勞工處副處長馮浩賢表示，相信大家都會同意中暑是可以預防，期望在工作暑熱警告及新的防暑產品推出下，外界會將預防中暑植根於腦海。

馮又指有派員巡查工地，特別是暑假期間，確保僱主有做適當的防暑措施。以去年為例，當局巡查超過2.3萬次，發出1,000次警告，一般僱主都會立即跟進。

陳永光補充，中暑不單在暑假時會發生，例如工作環境通風是否足夠，期望當局多些跟進。

另外，多名議員認為勞工處應該善用創新科技監管工地的職安健，例如以無人機巡查。馮浩賢表明同意要努力應用科技，除了無人機，亦會引入4S安全智慧工地系統等措施。